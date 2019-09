Es war die Wiesn-Premiere für Thomas Gottschalk (69) und Karina Mroß! Nach dem Liebes-Aus mit seiner Noch-Ehefrau Thea Gottschalk im März zeigt sich der Kultmoderator öffentlich mit seiner neuen Partnerin. Die Wetten, dass..?-Legende und die Südwestrundfunk-Controllerin sind bereits mehrfach verliebt über rote Teppiche geschritten – am Wochenende hat es das Paar auf dem Oktoberfest in München so richtig krachen lassen!

Thomas und Karina feierten am Samstag im Marstall Festzelt. Eine Maß Bier hier, ein spontanes Ständchen da – die beiden kamen aus der Partylaune offenbar gar nicht mehr heraus. Während er eine kurze Trachtenhose trug, war sie in ein traditionelles Dirndl geschlüpft. Mit einer blauen Schleife auf der rechten Seite gab die Blondine allen zu verstehen, dass ihr Herz vergeben ist.

In einem früheren Interview erzählte der Entertainer, wie er Karina kennengelernt hatte: "Beim Geburtstag eines befreundeten Produzenten hatte ich eigentlich vorgehabt, ein paar TV-Kollegen aus alten Zeiten wiederzusehen, aber wurde davon durch eine Frau abgelenkt", erzählte er Bild. Auf der Feier sollte er eigentlich neben einer alten Kollegin sitzen – darauf habe der 69-Jährige jedoch keine Lust gehabt und griff deswegen zu einem kleinen Trick, um Karina näher zu sein: "Ich glaubte deshalb, mit dem Umsetzen der Namenskärtchen uns beiden einen Gefallen zu tun."

Splash News Thomas Gottschalk in München, September 2019

Anzeige

Splash News Karina Mroß auf dem Oktoberfest 2019

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Thomas Gottschalk und Karina Mroß beim Filmfest in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de