Was ihre Verflossenen wohl beim Anblick dieser Fotos von Miley Cyrus (26) sagen? Am Sonntag wurde bekannt, dass ihre Liebelei mit Kaitlynn Carter wohl nur ein Strohfeuer gewesen war – die Trennungs-News kamen etwa einen Monat nach Mileys Ehe-Aus mit Liam Hemsworth (29). Eventuellen Kummer ließ sich die Sängerin bei einem Konzert neulich jedenfalls nicht anmerken: Heiß gekleidet und in sexy Posen gab die Musikerin in Las Vegas eine Power-Performance zum Besten!

Neben Maren Morris und Billie Eilish (17) war Miley einer der Acts des diesjährigen iHeartRadio Music Festivals in Las Vegas. Dort gab die 26-Jährige am Samstagabend Vollgas: Im Wickel-Lederlook rockte sie über die Bühne, warf ihre blonde Mähne durch die Luft und streckte frech die Zunge heraus. Während ihrer Performance ließ die ehemalige Disney-Schauspielerin auch die Armmuskeln spielen und gab sich insgesamt sehr selbstbewusst. In ihrer Instagram-Story hatte Miley vor ihrem Auftritt zusätzlich Grüße aus der US-amerikanischen Wüstenstadt in die Welt geschickt – mit Nippelblitzer durchs weiße Shirt. Herzschmerz sieht definitiv anders aus!

Womöglich nagt das Ende ihrer Romanze mit Kaitlynn auch gar nicht so sehr an der Popsängerin: Einem Insider zufolge herrscht kein böses Blut zwischen den beiden. "Sie waren schon immer Freunde und waren füreinander da, als sie sich beide getrennt haben, aber sie sind einfach nicht mehr in einer romantischen Beziehung", erklärte die Quelle.

Getty Images Miley Cyrus' Auftritt beim iHeartRadio Music Festival 2019

Instagram / mileycyrus Collage: Miley Cyrus, Sängerin

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im September 2019 in New York

Getty Images Miley Cyrus bei einem Auftritt in Las Vegas im September 2019

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival im September 2019



