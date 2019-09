Unsichtbare Umstandsfreuden bei Ira Meindl! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin machte es am vergangenen Sonntag öffentlich: Nach Töchterchen Emilia bekommt sie im kommenden März ein zweites Mal Nachwuchs! Schon bald soll die Laufstegschönheit bereits im fünften Monat schwanger sein, aber zu sehen ist davon noch ziemlich wenig: Ira kann selbst kaum glauben, dass Kind Nummer zwei unterwegs ist, denn sie hat noch keinen wirklich erkennbaren Babybauch!

"Es ist völlig verrückt, dass ich in eineinhalb Wochen schon im fünften Monat bin, weil: Man sieht irgendwie noch nichts!", stellte die 32-Jährige kürzlich verdutzt in ihrer Instagram-Story fest. Und das habe vor allem einen Nachteil – Ira könne ihrer zweijährigen Tochter kaum erklären, dass sie bald eine große Schwester sein wird: "Emilia kann es noch gar nicht begreifen, wenn ich sage: 'Da ist ein Baby im Bauch.'"

Auf Social Media zeigt die Bald-Zweifach-Mama aber auch, dass die Kleine sich eigentlich ganz andere Spielgefährten wünscht. Als Ira sie fragt, ob sie sich schon auf den neuen Erdenbürger freut, antwortet Emilia überzeugt: "Ich will lieber einen Hund!" Dieses eindeutige Statement quittierte die Schwangere schließlich mit einem Kichern.

Instagram / irameindl Ira Meindl, Model

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrer Tochter Emilia

Instagram / irameindl Ira Meindl, Model

