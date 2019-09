Da weint das Mutter-Herz! Gwen Stefani (49) ist eigentlich eine erfahrene Mama. Sie hat drei Söhne, der Älteste, Kingston (13), ist schon ein Teenie. Eigentlich sollte man annehmen, dass sie sich mittlerweile daran gewöhnt hat, auch mal loszulassen. Doch als jetzt der Kindergarten-Start von Gwens jüngstem Sohn Apollo (5) anstand, musste sie sich eingestehen, dass ihr das gar nicht so leichtfällt – und es wohl auch nie einfacher werden wird.

Nach dem Sommer ging für die Jungs der erfolgreichen Sängerin die Schule wieder los. Für den mittlerweile fünfjährigen Apollo war es an der Zeit, den Kindergarten zu besuchen – für Mama Gwen eine niederschmetternde Erkenntnis. “Mein Baby geht jetzt in den Kindergarten, es war so grauenvoll”, berichtete die 49-Jährige in einem Interview mit Entertainment Tonight. Apollo dagegen scheint der Abschied weniger schwergefallen zu sein. “Er ist so aufgeregt und er macht es so gut”, so Gwen weiter.

Aktuell hat die Musikerin jede Menge zu tun. Da sie beruflich sehr eingespannt ist, fällt ihr der Abschied von ihren Jungs sicherlich noch etwas schwerer. Derzeit steht sie für die mittlerweile 17. Staffel der Casting-Show The Voice in den USA vor der Kamera und absolviert nebenbei auch noch ihre “Just a Girl”-Show im Zappos Theater in Las Vegas.

Splash News Apollo Rossdale

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Blake Shelton, Gwen Stefani und ihre Söhne Apollo und Kingston bei der "Ugly Dolls"-Premiere

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Moschino Gwen Stefani und ihre Söhne Zuma, Apollo und Kingston bei der Moschino-Fashionshow

