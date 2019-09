Herzogin Meghan genießt die Afrika-Reise in vollen Zügen! Die 38-Jährige ist am Montagvormittag zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (35) und Sohn Archie Harrison in Kapstadt gelandet. Nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft begeistert das royale Paar bei seinem ersten Auftritt im Stadtteil Nyanga mit seiner guten Laune und einem vertrauten Miteinander. Jetzt zeigen neue Bilder, wie die Mama an einem öffentlichen Tanz teilnimmt.

Auf den Momentaufnahmen ist Meghan in ihrem luftigen Sommerkleid und Hand in Hand mit einer Tänzerin zu sehen. Ihr Gesicht strahlt vor Freude an dem gemeinsamen Tanz. Auch Harry wird in das ausgelassene Miteinander einbezogen. Berührungsängste haben die Royals überhaupt nicht. Auf anderen Bildern ist ebenfalls zu erkennen, wie sie sich mit den Einheimischen unterhalten und einige davon umarmen.

Auch mit ihrer Kleiderwahl sammelte die US-Amerikanerin bei ihrem ersten Termin auf der Reise Pluspunkte: Ihr Wickeldress des Labels Mayamiko wurde vegan hergestellt und aus traditionellem afrikanischen Stoff angefertigt. Der Preis liegt gerade mal bei 78 Euro – und das Kleid ist mittlerweile längst vergriffen.

Mirrorpix / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihrer Afrika-Reise

James Whatling Herzogin Meghan während ihrer Afrika-Reise

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

