Beyoncé (38) begeistert ihre Fans! Vor zwei Jahren bekam die US-Sängerin zusammen mit ihrem Mann Jay-Z (49) ihre Zwillinge Rumi und Sir Carter. Doch ihr Familienglück teilt der Megastar eher selten mit der Öffentlichkeit. Zuletzt zeigte sich die dreifache Mama mit ihren Kleinen im Januar in den sozialen Medien in einem persönlichen Jahresrückblick. Lange mussten ihre Follower auf einen weiteren Schnappschuss warten – doch jetzt ist er endlich da!

Auf ihrer Homepage lud Beyoncé über sechzig Fotos des vergangenen Jahres hoch – darunter auch ein knuffiges Pic mit ihren Jüngsten. Das Foto ist an Halloween entstanden. Die Künstlerin hatte sich an diesem Tag als Schauspielerin Lisa Bonet (51) verkleidet, während Rumi und Sir bunte Kleidchen getragen hatten. Der Anlass für die Fotoreihe war der 38. Geburtstag der US-Amerikanerin Anfang September. "Ich hatte einen unglaublichen Geburtstag. Ich bin dankbar für jeden Atemzug", schrieb die "Crazy In Love"-Interpretin dazu.

Neben den seltenen Familien-Schnappschüssen gab Beyoncé auch schon Einblicke in die problematische Schwangerschaft mit den Zwillingen. In ihrer Netflix-Dokumentation "Homecoming" offenbarte die Beauty, dass der Kaiserschnitt damals nicht nur wegen einer Blutvergiftung nötig gewesen war: "Im Mutterleib stoppte das Herz eines der Zwillinge ein paar Male."

Getty Images Jay-Z und Beyoncé im Juli 2019

Beyonce.com Beyoncé mit ihren Zwillingen Sir und Rumi Carter

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé

