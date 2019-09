Bewegende Worte von Herzogin Meghan (38)! Am Montag landete die Royal-Beauty mit ihrem Ehemann Prinz Harry (35) und Sohnemann Archie Harrison in Südafrika – es ist ihr erster großer Trip als frischgebackene kleine Familie. Der erste Stopp ihrer zehntägigen Tour war in Nyanga, eine kleine Gemeinde nahe Kapstadt. Dort begeisterten die Eheleute mit süßer Volksnähe – Umarmungen mit den Bürgern und eine lustige Tanzeinlage inklusive. Doch besonders die anschließende Rede der ehemaligen Schauspielerin sorgte für einen Gänsehautmoment!

Denn Meghan machte in ihrer Ansprache vor den zahlreichen Anwesenden deutlich, dass sie die Bürger des Landes stets unterstützen wolle. Besonders wegen ihrer afroamerikanischen Herkunft fühle sie sich mit dem Land und seinen Bewohnern verbunden: "Während ich hier mit meinem Ehemann als Mitglied der königlichen Familie bin, möchte ich euch wissen lassen, dass ich ebenso als Mutter, als Ehepartnerin, als Frau, als dunkelhäutige Frau und als eure Schwester hier bin." Mit ihrer Rede machte sie nicht nur ihre Verbundenheit deutlich – sie wollte insbesondere die Frauen dazu anhalten für Respekt, Würde und Gleichberechtigung einzustehen!

Auch Harry machte sich für Frauenrechte stark. Ihm lag es vor allem am Herzen, gegen die Gewalt in der Region vorzugehen: "Kein Mann wird geboren, um Frauen Schaden zuzufügen. Das ist erlerntes Verhalten und ein Kreislauf, der unterbrochen werden muss. Jetzt geht es darum, Männlichkeit neu zu definieren."

Splash News Herzogin Meghan in Nyanga im September 2019

