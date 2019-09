Bald läuten die Hochzeitsglocken! Erst im vergangenen Jahr fanden Jennifer Lawrence (29) und der Kunsthändler Cooke Maroney zusammen. Nun wollen die beiden heiraten und stecken schon mitten in den Vorbereitungen. Neben der Partyplanung und dem Brautkleid darf natürlich auch eine andere Sache nicht fehlen: die Hochzeitsgeschenke. Die müssen nämlich gut geplant werden, damit am Ende nicht nur unnütze Dinge auf dem Gabentisch landen. Gut, dass die Schauspielerin diesbezüglich genaue Vorstellungen hat.

Für alle einsehbar teilte der Hunger Games-Star jetzt seine ganz persönliche Geschenkwunschliste für das Liebesspektakel. Wie BuzzFeed berichtet, hat die 29-Jährige für die Shopping-Plattform Amazon eine Liste zusammengestellt, an der sich ihre Gäste orientieren und von der sich andere Brautpaare inspirieren lassen können. "Eine Hochzeit zu planen ist so aufregend, aber es kann auch überwältigend sein", erklärte Jennifer in einem Statement, das sie zusammen mit dem Online-Händler veröffentlichte. Eingeteilt sind die Geschenke in Kategorien: "Party-Equipment", "Küchenhelfer", "Reise" oder auch "Outdoor-Gegenstände". Es ist quasi alles zu finden – vom Fondue-Set bis hin zum teuren Luxus-Fahrrad.

Das Paar hatte sich im Februar nach nur rund acht Monaten Beziehung verlobt. Wann sich die beiden das Jawort geben, ist allerdings noch nicht bekannt. Aber über das Thema Geschenke muss sich das Paar wohl keine Präsente mehr machen.

DIGGZY / SplashNews.com Jennifer Lawrence und ihr Verlobter Cooke Maroney

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2019

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

