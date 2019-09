Wird dieser Kommentar ihm noch zum Verhängnis? Eigentlich läuft es bei Love Island-Girl Melissa und ihrem TV-Partner Danilo gerade richtig rund. Zwischen dem Fitnesskaufmann und der brünetten Beauty sprühen nur so die Funken – und vor wenigen Tagen wurde auch zum ersten Mal geknutscht. Doch nun ziehen offenbar erste dunkle Wolken am Liebes-Himmel auf. Da Danilo kürzlich von der ausgeschiedenen Dijana schwärmte, scheint es in der heutigen Folge mächtig zu kriseln.

In der Show-App gibt es vorab erste Infos zur neuen Folge. In einem Clip ist zu sehen, wie die Islander in der Challenge "Eiskalt erwischt" mit Social-Media-Posts konfrontiert werden. "Wenn 'Punkt, Punkt, Punkt' die Dijana so vermisst, dann soll er doch raus. Er hat eine schöne Frau neben sich und meckert immer noch", so der Kommentar eines Fans im Netz. Im Anschluss wird die Challenge aufgelöst: Bei besagtem Kandidaten handelt es sich um Danilo. Um dies kenntlich zu machen, soll ihm Mitbewohner Mischa während des Spiels eine Portion kalte Eiscreme ins Gesicht drücken. Davon ist Melissa alles andere als begeistert. Sie hinterfragt die Beziehung zu ihrem Liebsten heftig: "Aber ich bin doch kein Trostpreis! Was wär denn, wenn sie noch da wär?"

Danilo sieht die Situation unterdessen gelassen. "Dijana ist nach ein paar Tagen verschwunden, deswegen ist das Vergangenheit. Melissa ist aktuell", stellt er klar und ist der Ansicht, dass Melissa seine Äußerungen zu Dijana nicht so erst nehmen sollte. Glaubt ihr, dass Melissa dem Muskelmann noch eine Chance geben wird? Stimmt in der Umfrage ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Danilo und Melissa bei "Love Island" 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo auf der Terasse

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo nach der "Eiskalt erwischt"-Challenge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de