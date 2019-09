Nun kommen sie sich ja wirklich endlich näher! Zwischen den Love Island-Kandidaten Danilo Cristilli und Melissa funkt es schon eine ganze Weile: Die beiden fanden schon nach wenigen Tagen im Flirt-Format Gefallen an sich – offiziell gepaart sind die beiden aber erst seit Kurzem. An Tag zwölf der Kuppelshow kommt sich das frischgebackene Pärchen auch endlich näher: Zwischen dem Italiener und seiner Insel-Auserwählten kommt es zum allerersten Kuss!

Auf diesen Moment haben ihre Fans schon lange gewartet: Das emotionale Knistern zwischen Danilo und Melissa gipfelte endlich in körperlicher Nähe. In ihr Couple-Bett gekuschelt, schmiegte sich die Brünette an ihren ganz persönlichen Traum-Islander an – und was zunächst als süßes Lippenbekenntnis startete, entwickelte sich prompt zu einer heißen Züngelei. "Langsam wird es immer vertrauter zwischen uns, es ist schön. Es war halt ein schönes Gefühl, ihn zu küssen, weil umarmen kann ich ja auch andere", freute sich die Beauty im Sprechzimmer.

Auch Danilo kam im After-Kuss-Talk nicht mehr aus dem Strahlen heraus: "Mit Melissa und mir läuft es gut, würde ich sagen. So langsam geht die Tulpe auf, fühlt sich gut an mit ihr", fasste der verknallte Muskelmann seine Gefühle in einer Metapher zusammen. "Der Kuss hat gepasst und jetzt kann es weitergehen" – bleibt abzuwarten, wie weit es zwischen den beiden tatsächlich noch geht!

RTL II/Magdalena Possert Danilo und Melissa in Folge zehn von "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Danilo und Melissa im Bett

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Danilo bei "Essen auf Rädern"

