Diese Trennung hat ihm wohl ganz schön zugesetzt! Im August dieses Jahres gab Miley Cyrus (26) nach nur wenigen Monaten Ehe die Trennung von Liam Hemsworth (29) bekannt. Während sie sich erst einmal in den Urlaub nach Europa verabschiedete, machte sich Liam mit gebrochenem Herzen auf ans andere Ende der Welt. Er suchte Zuflucht in seiner Heimat Australien. Und dort soll er auch noch eine ganze Weile bleiben, wenn es nach Bruder Chris (36) und dessen Ehefrau Elsa Pataky (43) geht.

Der Hunger Games-Star wohnt derzeit ganz in der Nähe seiner Familie in Byron Bay und kann sich voll und ganz auf die Unterstützung seiner Lieben verlassen. Eine baldige Rückkehr in die USA scheint da eher unwahrscheinlich. Vor allem auch, weil Chris und Elsa Liam ungern gehen lassen würden – offenbar fürchten sie, dass Hollywood ihn "ersticken" könnte, wie eine Quelle dem Magazin Woman’s Day verriet. "Sie kennen das, weil sie selbst dort lebten", plauderte der Insider weiter aus. Chris und Elsa hatten L.A. 2014 den Rücken gekehrt und sich in der sonnigen Küstenstadt ein neues Zuhause gesucht.

Seit der Trennung von Miley hat sich Liam auch aus den sozialen Medien etwas zurückgezogen. Das einzige offizielle Statement zu dem Ehe-Aus verfasste er am 13. August auf Instagram, kurz nachdem das Kuss-Foto von Miley und Kaitlynn Carter aus Italien die Runde machte.

