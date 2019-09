Die Liebes-Gerüchte um Saskia Beecks (31) und Jessica Paszka (29) sind wohl noch nicht vorbei! Weil sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und die Ex-Bachelorette während ihres gemeinsamen Urlaubs in Los Angeles immer wieder zusammen in den sozialen Medien präsentierten, spekulierten ihre Fans über ein heimliches Verhältnis. Öffentlich haben die Promi-Damen eine Liaison zwar längst dementiert, doch Saskias Follower gehen immer noch von einer Beziehung aus!

Im Promiflash-Interview bei der Glow by dm offenbarte Saskia, dass sie trotz ihres offiziellen Statements etliche Nachrichten bekäme, in denen sich User begeistert zu ihrer neuen Partnerin äußern würden. "Und ich sitze da und denke mir: Hä? Wo haben wir das denn jemals gesagt?", erklärte die Laiendarstellerin verwirrt. Sie finde es blöd, dass sich viele Menschen vorschnell ein Urteil bilden würden. "Viele meinten, man sieht es oder sind in meinem Leben mehr drin als ich selber", kritisierte die TV-Beauty.

Sowohl Saskia als auch ihre enge Freundin Jessi sind zurzeit solo unterwegs. Die einstige Rosenlady und ihr Ex Ajdin Hrustic (23) gehen bereits seit April verschiedene Wege, während die frühere BTN-Darstellerin Saskia im August die Trennung von ihrer einstigen TV-Kollegin Nathalie Bleicher-Woth (23) bekannt gab.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks in New York

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Gesicht

Instagram / nathalie_bw Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerinnen

