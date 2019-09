Miley Cyrus (26) musste in den vergangenen Wochen eine Menge Liebeskummer ertragen. Vor etwa zwei Monaten ging ihre Ehe mit Liam Hemsworth (29) offiziell in die Brüche. Kurz darauf turtelte die Sängerin mit Brody Jenners (36) Ex Kaitlynn Carter. Doch mittlerweile soll auch diese Beziehung wieder Geschichte sein. Der Popstar hat aber offenbar einen Weg gefunden, um mit dem Liebeskummer umzugehen: Miley lenkt sich bei ausgiebigen Wandertouren ab!

So wirkt es zumindest, wenn man sich die neuesten Instagram-Posts der 26-Jährigen anschaut. Darin zeigt die sonst so feierwütige Partymaus ihre ruhige Seite: Sie teilt gleich mehrere Fotos von verschiedenen Kletterausflügen. Mal sitzt sie auf einem Berg und schaut verträumt in die Kamera, ein anderes Mal posiert sie zwischen zwei Felsen. Ihre Schnappschüsse kommentiert die "Wrecking Ball"-Interpretin mit den schlichten Worten "besonders" und "Beständigkeit".

Die Romanze zu Kaitlynn soll Miley selbst beendet haben. Angeblich sei ihr die Beziehung zu schnell zu ernst geworden. Nach ihrem Ehe-Aus sei sie zurzeit nicht auf der Suche nach etwas Ernstem. Hat euch die Trennung von Miley und Kaitlynn überrascht? Stimmt ab!

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

