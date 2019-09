Aus die Maus! Nachdem Julia und Lisa in der Liebesvilla keine Männer für sich hatten gewinnen können, mussten die beiden eigentlich so liebeswilligen Kandidatinnen Love Island verlassen. Die Boys durften entscheiden, wer nach Hause fahren muss und wählten die zwei Blondinen! Doch wie geht es Julia und Lisa nun, so kurz nach dem "Love Island"-Aus? Darüber sprachen die beiden jetzt im Interview!

In einem RTL-II-Interview offenbarte Lisa: "Ich bin natürlich traurig, dass ich nicht mehr dabei bin!" Sie sah ihre Chance jedoch realistisch. Da die 22-Jährige keinen passenden Mann finden konnte, habe sie schon damit gerechnet, als nächste Kandidatin die Sendung verlassen zu müssen. Trotz allem werde sie die Zeit in der Kuppelshow sehr vermissen.

Und wie denkt Julia über den Rauswurf? Die Traurednerin sei über die Entscheidung genauso enttäuscht. Trotzdem sehe sie den Entschluss im Nachhinein auch als gut an: "Auf der anderen Seite fällt mir auch ein kleiner Stein vom Herzen", verriet die 25-Jährige.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II "Love Island"-Kandidaten Lisa und Julia

RTL II/Magdalena Possert Lisa, "Love Island"-Kandidatin

RTL II/Magdalena Possert Julia und Sidney in Folge zehn von "Love Island"

