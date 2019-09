Wie stehen die Liebes-Sterne für Mischa Mayer und Ricarda Raatz? Zwischen den Love Island-Kandidaten knistert es seit dem ersten Tag gewaltig. Doch so tief die Gefühle der Turteltauben auch sind – es krachte auch schon ordentlich. Bisher raufte sich das Couple immer wieder zusammen und bestritt den Wettbewerb gemeinsam, doch hat die Beziehung auch weiterhin Bestand? Ex-Teilnehmerin Jessica Fiorini gibt gegenüber Promiflash eine erste Einschätzung ab!

Die erprobte Islanderin glaubt an die junge Liebe, wie sie Promiflash verrät: "Ich bin mir sicher, dass wenn bei beiden die Gefühle stark genug sind, sie es mit Garantie draußen auch schaffen." Die Blondine wisse zudem genau, dass man sich in der Show innerhalb kürzester Zeit sehr gut kennenlernt. Dennoch sehe die Influencerin auch Probleme bei dem TV-Pärchen, die in ihren Augen Mischa verursacht: "Er gibt Ricarda manchmal das Gefühl, als würde sie alles falsch machen. Dabei macht sie vielleicht nur nicht gerade das, was Mischa gerne hätte."

Jessica meint, dass der Brandschutzmonteur und die Studentin gute Chancen auf eine stabile Beziehung haben – und in Bezug auf den TV-Wettkampf glaubt auch Ex-Islanderin Jules an das Potenzial des Pärchens: "Ich habe sogar einen Tipp, wen ich im Finale sehe: Das sind Melissa und Danilo, Samira und Yasin und Mischa und Ricarda", schildert das Sternchen.

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

Anzeige

Instagram / jules.loveisland.2018 Ex-"Love Island"-Kandidatin Julia, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de