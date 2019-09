Love Island geht in die dritte Woche und die ersten Paare scheinen sich gefunden zu haben! Etwa schon endgültig? Zwischen den Islandern sprühen die Funken und vor allem drei Pärchen haben ihre jeweilige Zweisamkeit bereits in vollen Zügen ausgekostet. Während Melissa und Danilo sich zuletzt vorsichtig nähergekommen sind und Yasin nach langem Auf und Ab seiner Samira eine Kette als Liebesbeweis um den Hals gelegt hat, ging es bei Mischa und Ricarda unter der Bettdecke bereits richtig zur Sache. Promiflash hat bei Ex-Teilnehmerin Jules nachgehakt, ob diese Couples es ins Finale schaffen könnten.

"Ich hab sogar einen Tipp, wen ich im Finale sehe: Das sind Melissa und Danilo, Samira und Yasin und Mischa und Ricarda", plaudert die Flirtshow-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash bei der Beauty-Convention Glow in Berlin aus. "Meistens war es ja tatsächlich so, dass der Start-Cast so ziemlich bleibt – also, dass die Neulinge nicht so die Chancen haben", führt sie ihre Überlegungen weiter aus und rechnet nicht damit, dass die Ankunft neuer "Granaten"-Singles das Glück der bereits bestehenden Paarungen zerstören wird.

Sicher sein könne sich in dieser Hinsicht aber keiner, warnt die Beauty. Erst am Sonntag wurde ein Dreier-Date ihrer Favoriten-Pärchen von drei heißen Solo-Ladys aufgemischt. "Auf 'Love Island' ist alles möglich", betont Jules und ist gespannt, ob sich ihre Lieblinge bis zum Ende durchschlagen können.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Yasin und Samira

