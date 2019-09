Was ist nur beim eigentlichen Dream-Couple los? Seit Tag eins gehen Mischa Mayer und Ricarda Raatz eigentlich gemeinsam durch das Love Island-Experiment. Kein Wunder, dass die zwei auch als erstes Paar in die Privatesuite gewählt wurden. Doch in den vergangenen Tagen geraten die beiden immer wieder derbe aneinander. Zwar vertrugen sich sie das letzte Mal erst gestern – heute kam es aber wieder zum erneuten tränenreichen Zoff zwischen Mischa und Ricarda!

Ricarda scheint die Nase voll zu haben: Immer wieder wird sie von Mischa angegangen, weil er sich vernachlässigt fühlt. Während andere Paare schmusten, war die Brünette nicht bei ihrem Partner. Zu viel für Mischa! Ricci suchte daraufhin Rat bei ihren Mitstreitern: "Ich habe keinen Bock mehr. Ich haue ab. Was soll ich noch hier? Er stellt mich seit zwei, drei Tagen so dar, als bin ich diejenige, die alles falsch macht", erzählt sie unter Tränen. Immer wieder würde der Blondschopf dann ihr gegenüber laut werden. Daraufhin wird Mischa von den anwesenden Boys zur Rede gestellt – und sieht in Bezug auf seine Frau ein: "Es lief immer perfekt und dann macht man sich selber Probleme."

Da ist es doch glatt – mal wieder – Zeit, diese Einsicht auch der Herzdame mitzuteilen: "Ich habe extreme Gefühle für dich und das schaukelt sich hoch. [...] Ich will einfach immer mehr, immer weiter kommen", beteuerte er im Gespräch. "Ich will das wir mehr Zeit füreinander haben. Ich bin nicht perfekt, ich hasse mich auch dafür selbst." Die Schönheit versicherte ihrem Mischa daraufhin erneut, dass er nach wie vor noch ihr Traummann ist – und ja, auch jetzt scheint das Couple vorerst gerettet. Ob die beiden sich damit jetzt wohl wirklich ein für alle Mal aussprechen konnten?

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz und Mischa Mayer bei einem "Love Island"-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de