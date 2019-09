Oh oh, steht das Traumpaar vor dem Aus? In den vergangenen Tagen kriselt es bei Love Island zwischen Mischa Mayer und Ricarda Raatz mächtig. Immer wieder warf Mischa seiner Liebsten vor, ihm zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Letztendlich kam es zwar immer wieder zur Versöhnung, aber so richtig vollends überzeugt scheint Mischa irgendwie nicht mehr von seiner brünetten Partnerin zu sein: Zumindest machte der Muskelplotz nun einer anderen Frau ziemlich eindeutig schöne Augen!

Vivien Michalla kam als Granate nachträglich ins Haus und ist bisher noch ohne Couple. Dies gilt es natürlich zu ändern – am besten durch den eigentlich vergebenen Mischa an ihrer Seite. Vor Ricardas Augen bat sie ihm zum Gespräch – und der Tattoo-Freund? Der kam prompt mit. Als Vivien säuselte, dass sie ihn ziemlich interessant fände, verriet Beton-Mischa im Gegenzug: "Du bist mir aufgefallen von den drei Mädels. Wegen der Tattoos. Da habe ich gedacht: Wow, hübsche Frau!" Aber nicht nur das: Als Vivi fragte, ob sie denn gute Chancen gehabt hätte, entgegnete er: "Also wenn ich mich noch mal für wen entscheiden müsste, dann wärst du das!"

Oha! Dieses Gespräch schmeckte seiner TV-Flamme gar nicht. Als Mischa Ricarda berichtete, dass er der Blondine durchaus mitteilte, dass er sie als gutaussehend empfindet, ging ein erneuter Zoff los: "Wenn man mit jemandem zusammen ist, dann redet man nicht so intim mit anderen Personen", wetterte sie. "Du bist ein Kind. Warum macht ihr Weiber euch immer so einen Kopf?", entgegnete ihr Partner.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

Love Island, RTL II Ricarda und Mischa, "Love Island"-Couple 2019

RTL II – Magdalena Possert Mischa, "Love Island"-Kandidat 2019

