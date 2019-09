Das Finale der dritten Love Island-Staffel rückt näher und näher – doch aktuell herrscht auf der Liebesinsel eher miese Krisenstimmung statt heißer Flirtlaune! Nur sechs Islander sind momentan verpartnert, der Rest des Casts geistert weiterhin single durch das Kuppelformat. Doch selbst die Couples haben gerade nicht ständig die rosarote Brille auf! Immer öfter fliegen zwischen Mischa Mayer und seiner Ricarda Raatz, Melissa und ihrem Danilo Cristilli oder Yasin und seiner Samira die Fetzen. Promiflash macht den Check: Welche Duos passen wirklich zusammen?

Mischa und Ricarda

Seit dem ersten Tag waren der muskulöse Brandschutzmonteur und das Model auf Flirtkurs. Nach und nach näherten sich die beiden immer mehr an, hatten kaum noch Augen für andere Islander. Fast wäre es sogar zum ersten Sex der Staffel gekommen – wäre der Mini-Mischa nicht so schüchtern gewesen. Auf charakterlicher Ebene harmonieren die beiden bestens, wie sie auch selbst immer wieder in gemeinsamen Gesprächen feststellten. Doch nach rund zwei Wochen auf "Love Island" scheinen sich Dinge bemerkbar zu machen, die sie am anderen vielleicht doch nicht so gut finden. Mischa kann Ricardas unordentliche Ader nicht ab und hat außerdem das Gefühl, sie interessiere sich überhaupt nicht für sein Leben. Die Brünette stört sich wiederum daran, dass ihr TV-Partner ihr immer wieder Vorwürfe macht und sich dann auch noch für andere Islanderinnen zu interessieren scheint. Die harmonischen Tage der beiden zeigen aber, dass es im Alltag – abseits der TV-Kameras und Drucksituation – durchaus mit den beiden funktionieren könnte.

Yasin und Samira

Die Beziehung von Yasin und Samira stand anfangs unter keinem guten Stern. Der Sportlehrer flirtete nicht nur einmal heftig fremd. Die gelockte Beauty gab ihrem TV-Kavalier aber immer wieder eine Chance. Mittlerweile scheint sich die Partnerschaft der beiden eingerenkt zu haben, doch so ganz traut Samira dem Ganzen noch nicht und auch Yasin ist auf jeden neuen Islander eifersüchtig, mit dem sich seine Freundin unterhält. Dass Yasin zuletzt auch noch dafür verantwortlich war, dass Samiras gute Freundin Lisa die Villa verlassen musste, dürfte die Bindung der beiden nicht gerade gestärkt haben. Inzwischen sind sich auch viele Außenstehende sicher, dass aus den beiden im echten Leben kein Paar werden kann. Die Chancen für die beiden dürften also – dank Eifersucht und Co. – relativ schlecht stehen. Vertrauen sieht nämlich wahrlich anders aus.

Danilo und Melissa

Auch dieses Paar hatte einen eher holprigen Start bei "Love Island". Bevor sich der charmante Danilo auf Melissa einließ, hatte sein Herz für Asena Neuhoff und zwischendurch für Dijana Cvijetic geschlagen. Nach deren Auszügen entschied er sich schlussendlich doch für die niedliche Herrenbergerin. Inzwischen hat aber auch diese Wind von Danilos Fremdschwärmereien bekommen und ist sich nicht mehr so sicher, ob er sich wirklich auf sie festgelegt hat. Im Vergleich zu den anderen beiden Paare haben sich die beiden auch körperlich noch nicht so stark angenähert. Vielleicht verwirrt den Italiener aber auch einfach die Situation in der Show und er wäre im realen Leben viel mehr auf sein Ziel fixiert. Die Chancen, dass sich die beiden also nach dem Ende der Dreharbeiten – ohne weibliche Ablenkung – weiter annähern, dürften also recht gut stehen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island" 2019

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Danilo bei "Essen auf Rädern"

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de