Zu seinen Melodien wollen sich Hailey (22) und Justin Bieber (25) die ewige Liebe schwören! Die zweite Hochzeit des Musikers soll kommende Woche in South Carolina stattfinden – etwas über ein Jahr, nachdem er dem Model standesamtlich das Jawort gegeben hatte. Zu der Zeremonie hat das Paar neben engen Freunden und Familienmitgliedern noch einen ganz besonderen Gast eingeladen: den Sänger Daniel Caesar.

Wie ein Insider gegenüber TMZ verraten hat, war der R'n'B-Interpret die erste Wahl des Brautpaares: Daniel sei aktuell der Lieblingssänger von Justin und Hailey, weswegen die Entscheidung auf ihn gefallen sei. Der 24-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt im Business, unter anderem gewann der Songwriter zusammen mit Sängerin H.E.R. in diesem Jahr einen Grammy Award für den Titel "Best Part".

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, Ed Sheeran (28) könnte die Bieber-Vermählung musikalisch begleiten. Immerhin ist der Brite ein guter Freund und Justins Co-Star auf der Single "I Don't Care", zudem sang er auch schon auf Scooter Brauns (38) Hochzeit im Jahr 2014 – und der ist bekanntlich Justins Manager. Für die Zeremonie am 30. September soll Ed allerdings nicht eingeplant sein. Vielleicht darf er ja als Gast einfach so die Feier genießen.

