Julia Oemler gibt wirklich alles, um die große Liebe zu finden! Die Beauty hatte in der aktuellen Love Island-Staffel ihr Glück versucht. Doch am vergangenen Mittwoch wurde ihr Kuppelshow-Abenteuer beendet – gemeinsam mit Kollegin Lisa musste sie die Villa auf Wunsch der männlichen Islander verlassen. Was vermutlich die wenigstens Fans wissen: Das war tatsächlich nicht das erste Liebes-Experiment, dem sich Julia im TV gestellt hat. Die Beauty war auch schon mal Kandidatin bei Der Bachelor!

Im Jahr 2017 nahm die Hallenserin an der Schweizer Version des Kuppel-Formats teil und buhlte dort um das Herz von Prinz Joel Herger. Die damals noch brünette Julia kam sogar ziemlich weit: Sie flirtete sich tatsächlich bis ins große Finale – die letzte Nacht der Rosen! Doch der Beau hatte sich am Ende für ihre Kontrahentin Ludmilla entschieden. "Ich war verliebt! Leider hab ich halt nicht die letzte Rose bekommen, aber ja, so spielt das Leben", hatte sie ihre Bachelor-Zeit kürzlich in ihrer Instagram-Story resümiert.

Neben ihren TV-Abenteuern kann Julia außerdem eine Beauty-Auszeichnung vorweisen: 2016 wurde sie zur Miss Tuning 2016 gekürt und war damit ein Jahr lang das offizielle Gesicht der Tuning-Branche! Kanntet ihr sie bereits vor "Love Island"? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / joelherger1 Prinz Joel Herger, der Schweizer Bachelor von 2017

Anzeige

Instagram / liaa__official Kuppelshow-Star Julia Oemler im Jahr 2017

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Julia Oemler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de