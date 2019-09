Für wen schwärmten die ausgeschiedenen Love Island-Girls insgeheim am meisten? Die Kuppelshow ist in diesem Jahr immer wieder für eine Überraschung gut: Nachdem erst am Dienstag Philipp Laicher und Denise Bröhl von dem Publikum aus der Villa gewählt wurden, war am Mittwoch schon für die nächsten Singles Schluss mit der TV-Liebessuche. Lisa und Julia mussten die Villa auf Wunsch der männlichen Islander verlassen. Doch welchen Mitbewohner hätten sie gerne noch näher kennengelernt?

Im Interview mit RTL II nach ihrem Exit sprachen die Girls Klartext, an welchen Boys sie wirklich das größte Interesse hatten. Während Lisa tatsächlich ihren letzten TV-Partner, den ausgeschiedenen Philipp, am attraktivsten fand, gab Julia ehrlich zu: "Vom rein optischen her waren Danilo und Yasin mein Fall." Allerdings wäre sie zuletzt von Sidney am meisten angetan gewesen – er habe sie schlichtweg umgehauen.

Julia und Sidney waren tatsächlich sogar ein Couple – bis der Sonnyboy klarstellte, dass Julia zu viel Aufmerksamkeit suchen würde, die er ihr so nicht geben könne. So setzten sich die beiden prompt ins Sprechzimmer und lösten ihre Verpaarung nach nur kurzer gemeinsamer Zeit wieder auf.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Julia, Samira, Melissa, Lisa und Ricarda, "Love Island"-Kandidatinnen 2019

Love Island, RTL II Philipp und Lisa bei ihrem "Love Island"-Date

RTL II / Magdalena Possert Sidney Wolf und Julia Oemler, "Love Island"-Teilnehmer 2019

