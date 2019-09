Domenico De Cicco (36) hat Sehnsucht nach Baby Lia-Noelia! Seine fast einjährige Tochter hat den ehemaligen Dschungelcamp-Bewohner völlig in ihren Bann gezogen. Auf Social Media lässt er seine Community an verschiedene Etappen des Papaseins teilhaben. Erst kürzlich wurde sie getauft. Nun beginnt der Knirps langsam, sich Schritt für Schritt mit seinen helfenden Händen fortzubewegen. Deswegen fällt es dem 36-Jährigen schwer, sein Kind für wenige Stunden oder Tage zu verlassen. Selbst während seiner Zeit auf dem Oktoberfest denkt er nur an Lia!

Auf Instagram postete der ehemalige Bachelorette-Boy ein Foto, auf dem er zusammen mit seiner Freundin Julia auf den Wiesn zu sehen ist. Ihr Baby durfte noch nicht mit auf das Volksfest. Für den Neu-Papa hat sich die babyfreie Zeit jedoch viel zu lange hingezogen, obwohl er von seinem Sprössling nur wenige Stunden getrennt war. "Wir haben so eine große Sehnsucht nach ihr gehabt, dass wir dank Facetime sehr oft mit ihr telefonieren konnten", erklärte er unter dem Schnappschuss. Seine Fans können nachvollziehen, wie es ihm in solchen Situationen geht. "Bei mir ist das genauso. Wenn meine Tochter schlafen geht, schau' ich nach einer Zeit in ihr Zimmer, weil ich sie vermisse", schrieb eine Userin.

Es ist nicht das erste Mal, dass es dem TV-Star schwerfällt, seine Tochter zurückzulassen. Als er seinen Flug nach Australien für die Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" antrat, überhäufte er seine Tochter mit vielen kleinen Schmatzern. Auch im Camp erwähnte der stolze Vater häufig sein größtes Glück.

Instagram / domenico_decicco_official Lia-Noelia und Domenico De Cicco

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco spielt mit seiner Tochter

Instagram / domenico_decicco_official Julia, Lia und Domenico de Cicco im Juli 2019

