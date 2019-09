Es ist endlich wieder "Paarungszeit" auf Love Island – heute Abend dürfen die verbliebenen Kandidaten wieder Couples bilden. Nach dem Show-Auszug von Denise Bröhl, Philipp Laicher, Julia Oemler und Lisa könnte es dieses Mal die spannendste Entscheidung überhaupt werden. Denn auch die aktuell noch miteinander verpartnerten Duos scheinen sich nicht mehr so sicher mit ihren TV-Freunden zu sein. Promiflash wagt eine Vorhersage: Welche Pärchen werden heute Abend entstehen?

Am heutigen Freitag dürfte eigentlich kein Islander allein bleiben oder die Heimreise antreten müssen. Denn aktuell befinden sich genau sechs Damen und sechs Herren noch im Rennen. Dieses Mal sind wieder die Jungs an der Reihe und dürfen sich ihr Objekt der Begierde krallen. So richtig sicher scheinen bislang nur zwei Duos zu sein: Nach einer romantischen Nacht in der Privat-Suite ist es wahrscheinlich, dass Yasin einmal mehr Samira auswählen wird. Und auch der charmante Danilo Cristilli ist aktuell mit seiner Melissa glücklich.

Bei den am längsten liierten Turteltäubchen Mischa Mayer und Ricarda Raatz zogen zuletzt dunkle Wolken auf. Der durchtrainierte Brandschutzmonteur deutete in einem Gespräch mit seiner eigentlichen Herzdame sogar an, sich nicht sicher zu sein, ob er doch ein anderes Girl in der anstehenden Paarungszeremonie wählen wolle. Zur Auswahl blieben dem 27-Jährigen da eigentlich nur die drei Nachzüglerinnen Lina Schrader, Dana Feist oder Vivien Michalla. Letztere scheint sich aber in Kandidat Sidney Wolf verknallt zu haben. Und auch der ist ganz offensichtlich nicht von einer Pärchenbildung mit der blonden Eiskonditorin abgeneigt. Ob Mischa am Ende also doch bei seiner Ricarda bleibt?

Am Donnerstagabend zog mit Roman Raamo einmal mehr frischer Wind in die Villa ein. Auch wenn dieser sich zunächst für die vergebene Melissa interessierte, schien er sie aber doch nicht Danilo ausspannen zu wollen. Ob er sich stattdessen auf Lina oder Dana einlassen wird? Auch bei Aleksandar gibt es noch keine Anzeichen, für welche Lady er sich entscheiden könnte. Obwohl die Zuschauer ihn an der Seite von Samira sehen, wird er sicher nicht die Harmonie zwischen ihr und Yasin zerstören wollen.

Promiflash-Vorhersage

Danilo und Melissa

Yasin und Samira

Mischa und Ricarda

Sidney und Vivien

Roman und Lina

Aleksandar und Dana

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Lina, Melissa, Dana, Samira, Vivien und Ricarda bei "Love Island" 2019

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin in der Privat-Suite auf "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Danilo bei "Essen auf Rädern"

RTL II Ricarda und Mischa im Schlafzimmer von "Love Island"

RTL II Vivien und Sidney auf einer Liege



