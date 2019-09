Großartige Neuigkeiten für alle Fans der Kelly Family! Auch wenn sie schon seit mehr als 25 Jahren gemeinsam musizieren, feiert die erfolgreiche Hit-Kombo in diesem Jahr ihr Bestehen seit einem Vierteljahrhundert. Der Anlass: das Album "Over the Hump", das 1994 ihren großer Durchbruch markiert hat. Für die Supporter der Band bedeutet das nicht nur neue TV-Auftritte, sondern auch ein neues Album!

Ganz weg vom Fenster waren sie ja nie, nur gingen die Familienmitglieder beruflich zwischenzeitlich getrennte Wege – einige von ihnen fanden 2017 wieder zusammen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Gruppe haben sich Patricia (49), Angelo (37) und Co. wieder zusammengetan. "Wir haben in den letzten Monaten an einem neuen Album gearbeitet. Es heißt '25 Years Later' und es ist ein Jubiläumsalbum. Mit diesem Album feiern wir das Jahr 1994, wir feiern 'Over The Hump' und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit euch", sagte Angelo laut DWDL. Für Fans gibt es mit einem neuen Album, das am 25. Oktober erscheint, nicht nur etwas zu hören, sondern mit gleich zwei TV-Formaten auch einiges zu sehen.

So wird am 5. Oktober bei Vox die Dokumentation "Die Kelly Family – 25 Jahre 'Over the Hump'" ausgestrahlt, zusätzlich wird es auch eine RTL-Show geben. Darin wird Moderator Oliver Geissen (50) auf die Karriere und Hintergrundgeschichte der berühmten Familie zurückblicken – dabei darf die Kelly Family selbst natürlich nicht fehlen! Und so werden die Bandmitglieder auch auftreten und einige Hits aus der Vergangenheit sowie neue Songs performen. Die Sendung wird am 28. Oktober aufgezeichnet und soll noch in diesem Herbst ausgestrahlt werden.

Schönbrock, Rolf + Erdmute / ActionPress Die Kelly Family bei der Löwenverleihung 1994

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Becher/WENN.com Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl

