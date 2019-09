Sie hat einen ganz persönlichen Meilenstein erreicht! Ende Dezember änderte sich Paola Marias (25) Leben von Grund auf: Die YouTuberin brachte ihr allererstes Kind mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski zur Welt. Seither hält ihr Söhnchen, der kleine Leonardo Koslowski, seine Eltern mächtig auf Trab. Trotz Alltag mit Baby konnte sich die frischgebackene Mama aber einen Traum erfüllen: Sie ist ihre Schwangerschaftspfunde losgeworden!

Im Interview mit Promiflash bei der Glow 2019 in Berlin sprach Paola überglücklich über ihr After-Baby-Boy-Ziel: "Also erreicht habe ich es tatsächlich, ich will auch nicht noch weiter abnehmen, ich will einfach nur fit bleiben. Ich finde, wenn man ein Kind hat, ist es ganz gut, fit zu sein, vor allen Dingen jetzt, wo er anfängt zu laufen, da muss man auch ordentlich hinterher." Obwohl sie relativ fix bei ihrem Wunschgewicht angekommen sei, habe sie sich während der vergangenen Monate nie Stress gemacht!

Selbst als sie zwischendurch für ihre Schwangerschaftskilos kritisiert worden war, habe ihre Gesundheit stets oberste Priorität gehabt: "Ich finde, man sollte sich da keinen Stress machen, dem Körper Zeit lassen", betonte Paola und fügte hinzu: "Ich habe mein Ziel erreicht und ich habe es halt in einem gesunden Maße für mich gemacht." Wie viel sie aktuell wiegt, behielt die Web-Beauty allerdings für sich.

Instagram / paola Paola Maria neun Monate nach der Geburt

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski mit Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

