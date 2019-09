Wie wird Klaudia Giez (23) nach ihrer Heirat heißen? Vor wenigen Wochen überraschte ihr Freund Felipe Simon die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit der Frage aller Fragen. Der Fotograf ging vor seiner Liebsten auf die Knie und steckte ihr einen XXL-Klunker an den Finger. Jetzt starten die beiden bereits in die große Hochzeitsplanung – und Promiflash wollte wissen, welchen Namen das Paar zukünftig tragen wird.

"Mir ist das nicht so wichtig. Manche sagen ja: 'Oh, der Mann muss seinen Namen behalten.' Mir ist das egal. Wir können auch mischen. Felipe Giez Soares", erklärt Klaudias Liebster im Gespräch mit Promiflash während der Glow by dm in Berlin und gesteht, noch nicht wirklich darüber nachgedacht zu haben. Das Model hingegen hätte offenbar gar kein Problem damit, den eigenen Nachnamen abzulegen. "Ich könnte mir schon vorstellen, seinen Namen anzunehmen", sagt sie und ergänzt: "Klaudia Soares? Ich find', es klingt ganz pfiffig."

Bis die beiden sich mit dieser Frage näher beschäftigen müssen, könnte auch noch eine kleine Weile vergehen. Um die Zeremonie mit einer großen Party feiern zu können, muss das junge Glück erst noch für das nötige Kleingeld sorgen. "Ich muss mal gucken, was mein Taschengeld sagt. Ich meine, das ist ja schon viel Geld und ich kann es jetzt planen, aber wie genau ich es dann wirklich umsetze, weiß ich noch nicht", erklärte die Beauty im Interview ebenfalls.

Bieber, Tamara / ActionPress Felipe Simon und Klaudia Giez auf der Glow 2019

Bieber, Tamara Felipe und Klaudia Giez

Chris Emil Janßen, Actionpress Klaudia Giez und Felipe Simon beim Coca Cola Energy Release in Hamburg

