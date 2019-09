Endlich hat das Warten ein Ende: Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) und Patrick Müller (31) können endlich ihr jüngstes Familienmitglied willkommen heißen. Ende März verkündeten die beiden Unter uns-Stars: Bei ihnen ist wieder Nachwuchs unterwegs. Seitdem versorgte die Schönheit mit den Locken ihre Fans im Netz stets mit Baby-Updates. Zuletzt wurde Joy jedoch ungeduldig – ihr Bauch war immerhin kurz vorm Platzen! Jetzt kann sie ihr Baby endlich in den Armen halten!

Auf Instagram postete die 28-Jährige einen zuckersüßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem das Pärchen die winzigen Füßchen ihres Neugeborenen umfasst. "Hello Baby! Yeah, nach dem langen Warten sind wir seit Montag, dem 23. September 2019, endlich zu viert! Danke an alle, die an uns gedacht haben", schrieb die Schauspielerin dazu. "Uns geht es gut und wir sind sehr happy. Ich fühle mich wie die stärkste Löwenmama der Welt", lauteten ihre Zeilen weiter.

Auch das Geschlecht verrieten die stolzen Eltern im Netz. Der Hashtag #ItsABoy enthüllte: Joy Lee und Patrick haben einen Jungen bekommen! Darüber dürfte sich besonders auch ihr erstes Kind freuen. Die kleine Loki, die im Mai 2015 das Licht der Welt erblickte, hat jetzt endlich einen männlichen Spielkameraden.

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müllers Sohn

Anzeige

Instagram / joyistmeinname "Unter uns"-Star Joy Lee Juana Abiola-Müller

Anzeige

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und ihr Ehemann Patrick mit ihrer Tochter Loki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de