Oliver Pocher (41) wird Amira M. Aly das Herz brechen – da ist sich zumindest Aurelio Savina (41) sicher! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat teilte in einem Interview heftig gegen den Komiker aus. Obwohl Oli und Amira aktuell ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, scheint Aurelio offenbar schwarz zu sehen für das Paar. Woran er seine Einschätzung festmacht? In seinen Augen tue Oli Amira einfach nicht gut.

Die TV-Ulknudel habe sich in der Vergangenheit angeblich ein paar Fehltritte geleistet – die sich wiederholen könnten, erklärte Aurelio im Gespräch mit RTL. Aus diesem Grund sorge er sich um Amira, mit der er viel durchgemacht habe. Denn der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer kennt die Make-up-Artistin offenbar gut: "Sie war schon Bestandteil von meinem Leben. Wir waren nicht zusammen, aber wir haben uns ein Jahr lang frequentiert", erzählte er und erklärte, was genau in diesen zwölf Monaten passiert sei: "Sie kam aus einer schwierigen Beziehung und ich war derjenige, der ihr über ihn hinweggeholfen hat."

Oli selbst nahm die Aussagen – wie gewohnt – mit Humor: "Das ist mir total scheißegal, was irgendwelche Bachelor-Kandidaten zum Besten geben", stellte der Vierfach-Papa in spe klar, als ihn der Sender mit Aurelios Bedenken konfrontierte.

Instagram / aurelio_savina_ TV-Star Aurelio Savina

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und Freundin Amira

Chris Emil Janßen / ActionPress Komiker Oliver Pocher, Juni 2019

