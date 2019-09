Gwyneth Paltrow (47) und ihr Mann Brad Falchuk (48) feiern ihr Jubiläum! Die Schauspielerin und der TV-Produzent hatten sich bereits vor neun Jahren am Set der Serie Glee, die Brad als Drehbuchschreiber mit entwickelt hatte, kennengelernt. Seit 2014 sind die beiden offiziell ein Paar. Im vergangenen Jahr haben die beiden dann schließlich Nägel mit Köpfen gemacht und sich das Jawort gegeben. Jetzt feiern Gwyneth und Brad ihren ersten Hochzeitstag – und zwar mit einem entspannten Tag am Strand!

Somit konnte die Leinwand-Beauty nur zwei Tage nach ihrem 47. Geburtstag das nächste große Ereignis feiern. Zu ihrem Einjährigen haben es Brad und Gwyneth allerdings ganz locker angehen lassen. Sie verbrachten den Tag einfach gemeinsam am Strand. Paparazzi-Bilder zeigen das – nicht mehr ganz so frischgebackene – Ehepaar bei einem Spaziergang am Meer. Auf Instagram teilte Gwyneth ein Selfie von dem Strandausflug, auf dem sie und ihr Mann glücklich in die Kamera strahlen. Dazu schrieb sie: "Jahr eins – geschafft!"

Obwohl der 48-Jährige und die Blondine bereits seit fünf Jahren liiert sind, sind sie erst vor etwa einem Monat zusammengezogen. Zuvor hatten die kürzlich Vermählten noch in getrennten Häusern gelebt. Brad hatte erst kürzlich in einem Interview erklärt, dass die beiden sich ihrer Kinder zuliebe so viel Zeit gelassen hätten.

Getty Images Gwyneth Paltrow in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de