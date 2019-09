Philipp Stehler (31) hatte in den vergangenen Jahren leider nicht viel Erfolg in Sachen Liebe. Weder bei den TV-Formaten fand er auf Dauer sein Glück, noch hielt die letzte Beziehung mit Ex-Freundin Antonia Elena. Seit wenigen Monaten ist das Reality-Sternchen nun Single. Erst kürzlich traf Promiflash den 31-Jährigen und hakte nach, wie seine aktuelle Liebeslage aussieht. Philipp hofft darauf, bald die Richtige kennenzulernen: Es sei jedoch schwierig, herauszufinden, welche Frau ihn nicht nur aufgrund seiner Bekanntheit mag!

In dem Promiflash-Interview am Rande der Premiere von "Mamma Mia" offenbarte der gelernte Polizist, er habe durch die vergangenen Jahre gelernt, sein Leben und die Menschen in seinem Umfeld zu reflektieren. In der Zukunft werde er sich die Frage stellen: "Wer hat wirklich ernsthaftes Interesse und wer ist bloß kurz mal da?" Für ihn habe das Ausmaß seiner TV-Präsenz eine gewisse Auskunft über Personen in seinem Leben gegeben. Denn viele waren offenbar nur dann bei ihm, wenn er gerade Gesprächsthema in den Medien war! Ob der Reality-Star damit seine Ex Antonia meint? Das wollte er lieber nicht verraten.

Trotz allem gebe der Blondschopf nicht auf, die richtige Frau zu suchen. "Ich muss ehrlich sagen, natürlich ist der Gedanke, wenn man jetzt eine Freundin hätte, oder jemanden, der wirklich hinter einem steht, in guten wie in schlechten Zeiten, natürlich toll", war sein Statement. Sogar Haus und Kinder könne sich der Fitnessliebhaber vorstellen.

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler

Anzeige

Denkt ihr, dass Philipp mit seiner Aussage Antonia Elena meinte? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de