Patrick Fabian (32) und Freundin Lea genießen noch immer ihr Neu-Eltern-Hoch! Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Liebste sind erst vor einigen Wochen Papa und Mama geworden. Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz – fast täglich darf sich auch die Social-Media-Community an ihr erfreuen. In einem aktuellen Baby-Update verriet Lea jetzt: Das kann ihr Fratz inzwischen schon alles!

"Unsere Maus ist knappe sieben Wochen alt und hat ihren ersten Wachstumsschub hinter sich", teilte Lea via Instagram mit und veröffentlichte dazu einen niedlichen Mutter-Kind-Schnappschuss. Außerdem freute sich die Berlinerin in ihrem Beitrag: "Sie kann schon ganz toll Dinge und Gesichter beobachten und verzaubert uns jeden Tag, sodass die Strapazen der Geburt fast wie vergessen sind." In naher Zukunft soll ein Bericht folgen, in dem die beiden ausführlich über die erste Zeit mit ihrem Töchterchen sprechen.

Den Namen ihrer Kleinen behält das Paar auch weiterhin erst mal für sich. Neu-Daddy Patrick gab den rätselnden Insta-Follower kürzlich allerdings einen Hinweis: "Ihr Name beginnt mit einem L." Wie ihre Mami Lea heiße die Kleine aber nicht – so viel verriet das TV-Gesicht bereits.

Instagram / patrickfabianofficial Die Tochter von Patrick Fabian und Freundin Lea im September 2019

Instagram / hontiponti Patrick Fabians Freundin Lea, August 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter, September 2019

