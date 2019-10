Daniela Katzenberger feiert ihre dritte Schnapszahl. Der beliebte Reality-Star wird am heutigen Dienstag erst 33 Jahre alt. Diese Zahl ist allerdings kaum zu glauben, denn die TV-Bekanntheit flimmert schon seit einer gefühlten Ewigkeit über die Fernsehbildschirme. Sie selbst fühle sich zwar wie aus einer anderen Generation, sei aber positiv gestimmt: Denn die Katze meint, früher noch viel älter ausgesehen zu haben.

In ihrem Geburtstagspost auf Instagram witzelte die Mama der kleinen Sophia (4) über die Vor- und Nachteile ihres Wiegenfestes. "Das Gute daran: Ich sah vor zehn Jahren älter aus als jetzt. Das Schlechte: Mit 33 ist ein Zahlendreher absolut ausgeschlossen." Aber sah die Katze 2009 schon wie Mitte dreißig aus? Im Vergleich zu alten Aufnahmen ist bei der Wahl-Mallorquinerin vor allem eines deutlich zu erkennen: Ihr Look ist natürlicher geworden. Ihr Teint, ihre Augenbrauen und auch die blondierte Haarpracht scheinen bei Weitem nicht mehr so herausstechend und markant wie in den frühen Jahren ihrer Promikarriere.

Es scheint vielleicht eher der Fall zu sein, dass die Power-Blondine nicht wirklich altert. Das könnte vor allem daran liegen, dass sie und Ehemann Lucas (52) gerne zusammen sporteln und auf ihre Ernährung achten. Wie seht ihr Danielas Veränderung über die Jahre? Stimmt der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

STRUSS, WERNER Daniela Katzenberger bei "Markus Lanz", 2010

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

