North West (6) beweist Mut zur (Zahn-)Lücke! Ihre Mama Kim Kardashian (38) lässt ihre Fans bekanntlich gerne an ihrem Alltag teilhaben – und diesen machen eben auch ihre vier Kids Northie, Saint West (3), Chicago (1) und Psalm West aus. Mit regelmäßigen Familien-Pics beweist die Frau von Kanye Wests (42) immer wieder aufs Neue, dass für sie nicht bloß Blitzlichtgewitter, sondern auch private Augenblicke mit ihren Liebsten zählen. Genau so einen besonderen Moment teilt Kim nun mit ihren Fans!

Auf ihrem Instagram-Account lässt die TV-Bekanntheit ihre Follower an einem Meilenstein ihres ältesten Sprösslings teilhaben: "North möchte, dass ihr seht, dass sie ihren anderen Vorderzahn verloren hat", erklärt die Vollblut-Mama in der Bildunterschrift. Auf dem dazugehörigen Foto ist der Kommentar dann auch Programm: Mächtig stolz posiert die Sechsjährige an der Seite ihrer Mutter für die Kamera – und zwar bewusst mit weit aufgerissenem Mund. Und tatsächlich: Ihre süße Lücke ist kaum zu übersehen!

Erst vor Kurzem entzückte das Mutter-Tochter-Duo außerdem mit einem BFF-Foto: "Kleiner-Finger-Schwur: Wir sind beste Freundinnen fürs Leben", freute sich Kim in dem Beitrag. Weil sie sich für jedes ihrer Kinder so viel Zeit wie für Nori nehme, schließe sie ein weiteres Baby mit Kanye aus – fünf Kinder könne sie nicht unter einen Hut bekommen!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / kimkardashian North West, Kim Kardashians Tochter

Instagram / kimkardashian Saint West und Kim Kardashian

