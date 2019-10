Gabe und Raquell Rose haben geheiratet – und endlich gibt es die ersten Fotos ihrer romantischen Hochzeit im Wald! Schon im Januar hatten sich der Alaskan Bush People-Muckimann und seine Angebetete das Jawort gegeben, doch bei einer standesamtlichen Trauung sollte es nicht bleiben. Das Ehepaar schwor sich im Juni unter Bäumen erneut die ewige Treue. Jetzt hat Gabes Bruder Bear erste feierliche Einblicke in die urige Busch-Zeremonie via Social Media geteilt!

Unter freiem Himmel in der Natur: Für die werdenden Eltern dürfte mit dieser Feier ein Traum in Erfüllung gegangen sein. Fotos auf Bear Browns Instagram-Profil zeigen Gabe und Raquell unter anderem während des Hochzeitstanzes, bei dem vor allem die 22-Jährige sehr verliebt wirkte. Die Tanzfläche teilten sich die beiden mit Gabes Schwester Rainy und seinem Neffen Elijah. Auch der Familienhund Mr. Cupcake scheint mit von der Partie gewesen zu sein. Trotz all der außergewöhnlichen Umstände wollte Raquell offenbar nicht auf ein klassisches Brautkleid verzichten – auch Gabe gab in seinem weißen Hemd einen recht konventionellen Bräutigam ab.

Ein Highlight dieser Heirat: Gabes Bruder Bam Bam hat die zwei vermählt! Auch den ersten Liebes-Eid im Standesamt hatten die zwei vor einem Mitglied des Clans geleistet. "Mein Bruder Noah hat uns tatsächlich getraut", hatte der 29-Jährige dem US-Magazin People verraten.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Rain und Baby Elijah sowie Gabe und Raquell bei ihrer Hochzeit, "Alaskan Bush People"-Stars

Anzeige

Instagram / bearbrownthekingofextreme "Alaskan Bush People"-Star Bam Bam bei der Hochzeit seines Bruder Gabe

Anzeige

Instagram / gabrielstarbuckbrown11 Gabe und Noah Brown, "Alaskan Bush People"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de