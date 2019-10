Danilo Cristilli konnte sich einfach nicht entscheiden! Wochenlang schwankte der Love Island-Kandidat zwischen der ausgeschiedenen Dijana Cvijetic und seiner anwesenden TV-Partnerin Melissa hin und her. Als die schöne Schweizerin Dijana dann in die Liebesvilla zurückkehrte, war das Chaos perfekt. Schlussendlich traf Melissa die Entscheidung und ließ sich von Danilo "entkuppeln". Seine wankelmütige Art brachte dem TV-Liebesanwärter im Netz nun einen ordentlichen Shitstorm ein.

Unter Danilos Instagram-Post zur 20. Episode der Kuppelshow sammelten sich allerhand unschöner Beleidigungen gegen den 22-Jährigen. "Lappen" war da noch eine der freundlicheren Formulierungen. Das ständige Durcheinander und seine offensichtliche Bindungsangst trieb viele Follower zur Weißglut. "Du bist so falsch", "Mensch ohne Meinung, A****gesicht", "Was für ein unreifer Typ" oder "Der größte Quatscher im deutschen Fernsehen!", wetterten mehrere User in der Kommentarspalte.

Selbst Danilos Mama war von dem Verhalten ihres Sohnemanns erstaunt. "Deine Unsicherheit, weil Dijana wieder reinkam, hat mich überrascht. Du lernst gerade eine wundervolle Frau kennen, mit einem wertvollen Charakter", schrieb sie ihm in einem Brief, den der Fitnesskaufmann in der Sendung laut vorlas. Die Worte seiner Mutter trafen den Schwaben hart.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Danilo und Lina bei einer Challenge

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo nach der "Eiskalt erwischt"-Challenge

RTL II Danilo an Tag 17 bei "Love Island"

