Margaret Qualleys Mama macht kein Geheimnis aus ihrer Meinung über Pete Davidson (25)! Margaret und der Ex-Verlobte von Ariana Grande (26) sorgen seit Wochen für Liebes-Gerüchte. Nachdem sie im September zusammen in Venedig gesichtet wurden, begleitete der Comedian die Hollywood-Newcomerin sogar zur Premiere von deren neuem Film "Seberg" beim Filmfestival der Lagunenstadt. Nun hat niemand Geringeres als ihre eigene Mutter die Beziehung bestätigt: Andie MacDowell hat keine Bedenken und schwärmt sogar von Pete.

Offenbar scheint die Schauspielerin ein großer Fan ihres Schwiegersohns in spe zu sein. Margaret und Pete hätten eine "wundervolle Beziehung", erklärte der “Vier Hochzeiten und ein Todesfall”-Star im Gespräch mit dem amerikanischen Magazin People. Andie (61) habe den Neuen ihrer Tochter allerdings noch nicht persönlich kennengelernt. Margaret habe jedoch mit dem Handy ein Video ihrer Mutter aufgenommen und an ihren 24-jährigen Saturday Night Live-Lover geschickt.

Margaret ist derzeit einer der gefragtesten Jungstars. Kultregisseur Quentin Tarantino (56) gab der 24-Jährigen eine Rolle in seinem Film "Once Upon a Time... in Hollywood" und gerade erst war sie zum ersten Mal für die Miniserie "Fosse/Verdon" für einen Emmy nominiert.

AMA / MEGA Margaret Qualley und Pete Davidson im September 2019

AMA / MEGA Margaret Qualley und Pete Davidson in Italien

Michael Tran/Getty Images Schauspielerin Andie MacDowell auf einem Event in Kalifornien

