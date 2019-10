Nach der zweiten Hochzeit von Justin Bieber (25) und seiner Hailey (22), gibt sich der Popstar offenbar in Zukunft wieder seiner Leidenschaft, der Musik, hin. Es gibt endlich wieder Hit-News des Sängers! Anscheinend hat seine zweite Trauung ihn inspiriert, denn der Kanadier wird Hochzeitsmusik herausbringen – eine ganz neue Seite von Justin. Jetzt kündigte der Musiker eine erste neue Single an: Und diese wird schon diesen Freitag veröffentlicht!

Am Mittwoch verkündete Justin auf Twitter: "Neue Musik. Hochzeitsmusik. Dan and Shay und dieser Typ. Freitag!" Dazu postete der 25-Jährige erste Einblicke in den Clips – allerdings ohne wirklich etwas zu verraten. Das einzige, was man zu Gesicht bekam, war eine blühende Rose. Somit wird der Song also eine Überraschung bleiben! Fans können gespannt sein: Denn das Country-Pop-Duo Dan and Shay kollaboriert zum ersten Mal mit dem Sänger.

Die Nachricht über neue Musik des Künstlers eröffnete eine Menge Diskussionen unter seinem Tweet. Seine Fans zeigten sich größtenteils aufgeregt. Einer der User schrieb: "Ich hoffe, wir bekommen in dem Video Einblicke in deine Hochzeit." Ob sich der Wunsch der Bieber-Fans erfüllt, zeigt sich am kommenden Freitag.

Instagram / danandshay Dan and Shay

Instagram / danandshay Die Sänger Dan and Shay

Instagram / justinbieber Justin Bieber im August 2019

