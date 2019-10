Seit Mitte September sind Jessica (25) und Nik Schröder (30) endlich offiziell Mann und Frau! Nachdem der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer seiner Freundin im Dezember 2018 die Frage aller Frage gestellt hatte, haben sie sich kürzlich bei einer rauschenden Fete die ewige Liebe geschworen. Wie die beiden die ersten Wochen als frischgebackenes Ehepaar verbringen wollen, wussten sie nach der Hochzeitsfeier noch nicht ganz genau. Jetzt hat sich die Blondine endlich aus den Flitterwochen gemeldet.

"Mini-Honeymoon! Eigentlich war kein Honeymoon geplant – wenn wir aber mit Freunden schön eine Woche noch mal in die Sonne fliegen können, machen wir das doch direkt", schreibt Jessi via Instagram an ihre Fans. Unter türkischer Sonne genießen die beiden ihren ersten Urlaub als Mr. und Mrs. Schröder und scheinen es sich in ihrem Feriendomizil so richtig gut gehen zu lassen. "Es ist so wunderschön hier", freut sich der Reality-TV-Star unter dem Schnappschuss weiter und teilt auch in der Story einige Impressionen aus dem Liebes-Paradies.

Auch wenn sie ihre Traum-Flitterwochen offenbar ziemlich spontan geplant haben, scheint bei den Turteltauben alles nach Plan zu verlaufen. Noch vor wenigen Wochen wussten die beiden aber noch gar nicht, wo sie ihre romantischen Tage verbringen wollen. "Also, wir wollen in zwei Wochen eigentlich weg mit Freunden, aber das steht noch nicht fest, aber es wird klappen, also irgendwohin geht's", erklärte Jessi nach der Trauung gegenüber Promiflash.

Instagram / jessiicooper Jessica Schröder in ihren Flitterwochen

Instagram / jessiicooper Influencerin Jessica Schröder

Denise Kuchta Jessica und Nik Schröder nach ihrer Hochzeit

