An welchem Ort werden Niklas (30) und Jessica Schröder (25) ihre frischgebackene Ehe zelebrieren? Die ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer gaben sich Mitte September, rund zehn Monate nach der Verlobung, während einer romantischen Zeremonie auf dem Standesamt Schloss Hünnefeld in Bad Essen das Jawort. Nach den ausschweifenden Festlichkeiten im Kreise ihrer Liebsten und einiger Promi-Freunde stellt sich jetzt die Frage: Wo möchten die Eheleute eigentlich ihre Flitterwochen verbringen?

Gegenüber Promiflash gestand das Paar an seinem Hochzeitstag, dass es noch keine konkreten Honeymoon-Pläne habe. "Also, wir wollen in zwei Wochen eigentlich weg mit Freunden, aber das steht noch nicht fest, aber es wird klappen, also irgendwohin geht's", erklärte die Blondine. Wohin es die Turteltauben am Ende tatsächlich gezogen hat, werden die beiden ihren Fans sicher über ihre Social-Media-Kanäle mitteilen. Dort begeisterten sie ihre Follower bereits mit allerhand romantischen Hochzeitsfotos.

Eine kleine Auszeit nach dem ganzen Hochzeitsstress würde Nik und Jessi sicher entgegenkommen, denn wie die Influencerin bereits kurz nach der Trauung im Promiflash-Interview verriet, war ihr großer Tag sehr aufwühlend: "Ich bin so emotional, ich bin so nah am Wasser gebaut, ich habe, glaube ich, die fünf Meter zu Nik nur geheult und hatte leider einen halben Nervenzusammenbruch."

ActionPress Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei The Dome 2018

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder im Juli 2019

Promiflash Jessica und Niklas Schröder bei ihrem Hochzeitstanz

