Ricarda Raatz gibt den Kampf um die Liebe – und das Preisgeld – auf! Bei Love Island kriselte es bis zuletzt immer wieder zwischen der 27-Jährigen und ihrem Couple Mischa Mayer. Als dann auch noch die Gerüchte die Runde machten, dass die Beauty Zuhause einen Kerl an der Angel hat, verlor der Brandschutzmonteur dann komplett den Glauben an ihre Beziehung – und machte Schluss! Nun sieht Ricarda wohl auch keine Zukunft mehr in der Villa und packt freiwillig ihre Koffer!

Am Abend sollten sich Männchen und Weibchen unabhängig voneinander entscheiden, wen sie aus dem TV-Format wählen wollen – doch die Studentin kam ihnen zuvor: Sie schmiss noch vor dem Showdown hin! "Ich möchte euch die Entscheidung abnehmen. Wir hatten alle unsere Höhen und Tiefen hier, aber hatten größtenteils schöne Zeiten. Ich möchte mich bei allen noch mal entschuldigen", sind Ricis Abschiedsworte. Sie habe ihre Liebe nicht gefunden, deswegen sei es Zeit für sie zu gehen. Mit ihrem Entschluss rettete sie die anderen Nominierten Laura, Aleks (28), Mischa und Melissa vor einem Aus.

Damit ist das Ende von Mischarda besiegelt! Losgetreten wurde die ganze Situation aber erst von Ricis Freundin Samira: Die 22-Jährige fiel ihr am 21. Tag auf einmal in den Rücken und verriet ihr kleines Geheimnis: "So, dann darf ich euch jetzt auch eine Sache erzählen: Sie hat zu Hause einen Typen", offenbarte die Zugbegleiterin vor den anderen Islandern.

Nächste Folge von „Love Island“ Freitag um 22:55 Uhr bei RTL II

RTL II Mischa und Ricarda bei "Love Island", 2019

Anzeige

RTL II Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Samira und Ricarda, "Love Island"-Kandidatinnen 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de