Vor wenigen Tagen haben Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) zum zweiten Mal Ja gesagt! Nach der standesamtlichen Trauung im vergangenen Jahr hatten Fans monatelang spekuliert, wann die Hochzeitssause in eine neue Runde gehen würde. Im Beisein ihrer Liebsten haben sich die beiden nun bei einer kirchlichen Zeremonie erneut ihre Liebe geschworen. Jetzt sind auch die ersten Bilder der strahlenden Braut aufgetaucht.

Hailey stand in einem Traum aus Weiß neben ihrem Bräutigam am Altar. Paparazzi-Fotos, die Hollywood Life jetzt veröffentlicht hat, zeigen die Blondine in einem Off-Shoulder-Kleid im traditionellen Weißton und einem langen Tüll-Schleier neben ihrem Ehemann Justin. Im Laufe des Abend wechselte Mrs. Bieber ihr Outfit aber zwei weitere Male, wobei die Robe auf den Party-Fotos an das Kleid von Herzogin Meghan (38) erinnerte! Auch der Sänger hat sich für die Zeremonie mächtig in Schale geworfen – und trägt auf den Pics einen tiefschwarzen Anzug mit Fliege.

Haileys Schwester Alaia und ihre Cousine Ireland (23) sollen die Brautjungfern der frischgebackenen Ehefrau gewesen sein. Einige Aufnahmen zeigen die Brünette in einem fliederfarbenen Dress bei der Hochzeits-Location ihres Familienmitglieds. Weitaus auffälliger besuchte Kylie Jenner (22) das Event – und zwar in einem sexy Gold-Kleid mit XXL-Ausschnitt!

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2019

