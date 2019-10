Ganz schön clever, Hailey Bieber (22)! Am vergangenen Montag gab das Model seinem Mann Justin (25) zum zweiten Mal das Jawort. Seit Wochen war die Hochzeit Thema in den Medien. Und natürlich lauerten auch an dem großen Tag an jeder Ecke Paparazzi, um erste Bilder von Braut und Bräutigam zu ergattern. Doch da haben sie die Rechnung ohne Hailey gemacht: Die versteckte sich nämlich unter einem XXL-Zelt.

In ihrer Instagram-Story repostete die 22-Jährige ein Foto, das ihre Secret-Service-verdächtige Aktion festgehalten hat. Vier Männer tragen ein weißes Zelt, unter dem sich Hailey verborgen haben muss. Der Kommentar des Users: "Brillant". Und auch die Blondine selbst scheint sich für diese geniale Idee zu feiern, denn sie konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen die Presse nicht verkneifen: "Ein riesiger Stinkefinger an die Helikopter."

Aber Hailey ist nicht die einzige Promi-Braut, die zu harten Maßnahmen griff, um ihre Hochzeit vor Paparazzi zu schützen. Als Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) im vergangenen August den Bund fürs Leben eingingen, hatte die Germany's next Topmodel-Chefin Wasserwerfer auf der Luxus-Jacht postiert, um ungebetene Fotografen fernzuhalten.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im August 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der AmfAR Gala in Paris, 2019

