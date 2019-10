Barbara Becker (52) weiß genau, wie es sich anfühlt, seine wichtigsten Lebensstationen als Kind mit nur einem Elternteil zu erleben! Die Zweifach-Mama hat ein enges Verhältnis zu ihren Söhnen Elias (20) und Noah (25), die aus der gemeinsamen Ehe mit dem Tennisspieler Boris Becker (51) stammen. Mit ihren beiden Sprösslingen hat sie etwas Entscheidendes gemeinsam: Auch sie ist ohne ihren Vater groß geworden!

Im Buch "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist" von Ilka Peemöller schreibt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin, dass sie viele Jahre auf ihr männliches Elternteil verzichten musste. Erst durch ihre eigenen Kinder habe sich der Kontakt zu ihrem Vater Harlan Ross Feltus intensiviert. "Als ich 1993 mit Noah schwanger war, fanden Harlan und ich wieder zueinander. In den drei Jahren, bevor er 2003 gestorben ist, hatten wir eine sehr enge Bindung, weil er damals bei mir wohnte", offenbart sie. Auch wenn man ohne ein Elternteil aufgewachsen ist, sei eine gute Beziehung zu diesem möglich. Zudem verbinden sie viele Gemeinsamkeiten mit ihrem Papa. "Ich bin nicht nur so dunkel, wie er war, wir waren uns auch vom Wesen her sehr ähnlich", lässt sie ihre Leser wissen. Das Entertainment-Gen habe sie eindeutig von ihm geerbt.

Barbara und ihren Sohn Elias trennen momentan mehrere Tausend Kilometer. Der 19-Jährige ist für ein Studium nach London gezogen. Trotzdem haben beide täglich Kontakt zueinander, indem sie sich gegenseitig via Facetime anrufen und sich über ihre Erlebnisse austauschen.

Getty Images Barbara Becker bei der Fibo 2019

Instagram / barbarabeckersworld Elias und Barbara Becker

Getty Images Barbara Becker 2018 in Berlin

