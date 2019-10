Ronnie Ortiz-Magro (33) und Jen Harley versuchen es noch einmal miteinander – schon wieder! Der Jersey Shore-Star und seine On-Off-Freundin führen eine ziemlich turbulente Beziehung. Immer wieder ist von Handgreiflichkeiten und Fremdgehgerüchten die Rede. Wiederholt haben sie sich bereits getrennt, um ein paar Wochen später wieder zusammenzukommen – ihr Töchterchen Ariana immer mittendrin. Jetzt haben sich Ronnie und Jen erneut zusammengerauft!

Das vorige dramatische Liebes-Aus ist gerade einmal einen Monat her. Von dem heftigen Beziehungsstress ist aber zurzeit nichts zu merken. In einem Video von TMZ sieht man, wie die zwei Hand in Hand eine Straße entlang spazieren. Auf die Frage, ob sie wieder zusammen sind, antwortet Ronnie "Jetzt gerade schon" und "Alles ist gut".

Aber wie kommt es eigentlich, dass Ronnie und Jen trotz des ständigen Dramas immer wieder zueinanderfinden? Dafür hat der 33-Jährige eine Erklärung: "Jeden ignorieren und einfach weitermachen!" Glaubt ihr, dass Ronnie und Jen jetzt länger zusammen bleiben? Stimmt ab!

Instagram / realronniemagro Ronnie Ortiz-Magro mit seiner Tochter Ariana

Anzeige

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / tater_tot_kitty Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de