Diese Nachricht hatte im vergangenen Jahr für einen Schock gesorgt: Channing Tatum (39) und Jenna Dewan (38) gaben ihre Trennung bekannt. Im Juni machte die Schauspielerin dann die Liebe zu Steve Kazee (43) öffentlich – und ließ vor wenigen Tagen diese süße Bombe platzen: Sie ist schwanger! Und damit hatte die Hollywood-Schönheit offenbar selbst gar nicht mehr gerechnet: Jenna hatte Angst, keinen Mann mehr zu finden, der gut genug sei – vor allem für ihre Tochter Everly (6).

Nach dem Ende der Ehe sei die Tänzerin unsicher gewesen, ob sie jemals wieder einen passenden Partner an ihrer Seite haben werde – und das lag vor allem an Everly, die aus ihrer Beziehung mit Channing stammt. "Jenna wusste, dass es nach der Trennung schwierig sein würde, jemanden zu daten. Sie hatte Angst, dass sie niemals einen Mann finden würde, der gut genug wäre, um ihn Everly vorzustellen", verriet ein People-Insider. Aber auch Steve wusste offenbar, dass er nicht nur Jennas Herz erobern muss, sondern auch das von ihrer Kleinen: "Steve wusste, dass er Everly auch für sich gewinnen muss, wenn er Jenna daten will."

Und das ist dem Schauspieler gelungen! Jenna sei nicht nur unglaublich verliebt in ihren Freund, ihre Beziehung sei "wundervoll" und sie sehe "die Welt auf gesündere Art". "Steve hat ihr klargemacht, dass sie umwerfend ist, so wie sie ist. Er ist einfach ein toller Typ für sie", erklärte die Quelle.

MEGA Jenna Dewan (rechts) mit ihrer Tochter Everly im Mai 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Steve Kazee

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

