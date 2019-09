Hat Lana Del Rey (34) einen Neuen? Eigentlich hält sich der US-amerikanische Popstar, der gerade sein neues Album “Norman Fucking Rockwell” veröffentlicht hat, in Sachen Privatleben ja gerne eher bedeckt. Bis jetzt scheint die 34-Jährige allerdings nicht besonders viel Liebesglück gehabt zu haben. Ihre Beziehung mit dem Rapper G-Eazy (30) im Jahre 2017 hielt gerade einmal knapp vier Monate. Allem Anschein nach ist sie nun aber wieder verliebt – in einen Polizisten und Reality-Star!

Wie Bilder, die dem Magazin Entertainment Tonight vorliegen, zeigen, wurde Lana vor Kurzem mit Sean Larkin beim gemeinsamen Spaziergang durch den New York Central Park gesichtet. Sean ist nicht nur ein echter Polizist, sondern auch Host der Reality-Show “Live PD Presents: PD CAM”, die Polizisten einer Wache in Oklahoma bei ihren Einsätzen begleitet. Auch in der TV-Show “Live Rescue” konnten ihn Zuschauer bereits als Analysten kennenlernen.

Laut dem US-Magazin sind die Musikerin und der 46-Jährige tatsächlich ein Paar. Bis jetzt haben sich aber weder Lana noch Sean zu den Gerüchten um ihre Beziehung geäußert. Die Sängerin ist zurzeit mit ihrem sechsten Album auf Tournee durch die USA und Kanada. Im März 2020 stehen auch zwei Deutschland-Shows in Berlin und Köln auf dem Programm.

Getty Images Lana Del Rey, Musikerin

Getty Images Sean Larkin, Reality-Star

Getty Images Lana Del Rey in Paris

