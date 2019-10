So langsam muss Laura Maria sich ranhalten! Am vergangenen Dienstag ist die neue Granate in die Love Island-Villa eingezogen. Dort hat das Kurvenwunder den Islandern bereits mächtig den Kopf verdreht. Doch das allein reicht nicht aus, um sich in der frivolen Kuppelshow zu halten: Heute Abend steht die nächste Paarzeremonie an – und das heißt, Laura braucht dringend einen Partner! Welchen Single-Mann sich die 23-Jährige wohl schnappen wird?

In der heutigen Folge geht die Brünette in die volle Flirt-Offensive, um herauszufinden, wer am besten zu ihr passt. Zunächst sucht Laura das Gespräch mit Nachzügler Marcel (28) und Hottie Aleks (28) – wobei vor allem Letzterer begeistert auf ihre Annäherungsversuche anspringt! Hier scheinen mächtig Funken zu sprühen. Natürlich wäre da aber noch Mischa: Nachdem die Stuttgarterin sofort Feuer und Flamme für den Tattoo-Liebhaber war, checkt sie ihre Optionen nun ein weiteres Mal aus. Schließlich stehen ihre Chancen jetzt ziemlich gut, da der heiße Brandschutzmonteur dank Ricardas freiwilligem Exit wieder zu haben ist.

Den Segen ihrer Fans hätten Mischa und Laura jedenfalls: Wie eine Promiflash-Umfrage (Stand: 4. Oktober, 9:00 Uhr) ergab, wünschen sich rund 70 Prozent der Zuschauer, dass die beiden ein Paar werden! Ob die Liebessuchenden am Ende wirklich zueinanderfinden werden? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, neue Folge heute Abend um 22:55 Uhr, das große Finale am Montag, den 07. Oktober um 20:15 Uhr.

RTL II Laura und Marcel bei "Love Island"

Anzeige

RTL II Laura und Aleks

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidaten Laura und Mischa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de