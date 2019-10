Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) räumen mit dem Mythos Kuppelshow auf! Seit über einem Jahr sind der einstige Die Bachelorette-Boy und die frühere Der Bachelor-Girl jetzt ein Paar. Dass es nicht schon früher zu einer Beziehung kam, wunderte viele ihrer Fans. Schließlich lernten sich bereits bei Bachelor in Paradise kennen. Doch dort gab es aber einen ganz bestimmten Grund, warum sie ihre Gefühle nicht zuließen: Johannes und Yeliz hatten Absprachen mit anderen Kandidaten.

In dem YouTube-Format "Aftersun" offenbarte der Blondschopf nun, dass sich beinahe alle Teilnehmer des ersten Rosenablegers vorher einen Partner zum Anbandeln gesucht hätten, um die Show zu gewinnen. Er selbst knutschte ja bekanntlich mit Svenja von Wrese und auch Yeliz traf Vorkehrungen mit einem Solo-Mann. "Dann habe ich mich so einlullen lassen von dem, dass ich gesagt habe: 'Okay, dann schieben wir uns halt die Rosen hin und her.'" Das Brisante: Dabei handelte es sich auch noch um einen guten Freund von Johannes. Einen Namen nannte sie jedoch nicht.

Doch gegen ihre Emotionen konnten die beiden damaligen Singles nichts machen. "Dann waren Johannes und ich aber die ersten da drin", erinnerte sie sich zurück, woraufhin er ergänzte: "Und zwischen uns fing es an zu knistern." Dann kamen ihre jeweiligen Absprachenpartner in die Show, was ihren Flirt fürs Erste beendete. Allerdings fand das Drama nach der Sendung ein Ende. "Als er raus war, haben wir uns sofort getroffen und waren unzertrennlich", rundete Yeliz ihre Liebesgeschichte ab.

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidaten

