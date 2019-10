Abschiedsschmerz oder Erleichterung? Mischa Mayer musste bei Love Island einen Rückschlag einstecken: Um sein Couple Ricarda Raatz kursierten auf einmal Gerüchte, dass sie zu Hause einen Freund verheimlicht. Als das raus kam, zog der Brandschutzmonteur einen Schlussstrich und trennte sich von ihr. Doch nicht nur das: Die 27-Jährige verließ nach dem ganzen Drama sogar die TV-Villa. Und wie geht es Mischa nach dem Exit seiner einzigen Liebsten?

Roman macht sich am nächsten Morgen Sorgen um den Single-Mann – doch dafür gibt es gar keinen Grund: "Ich fühle mich sehr gut. Die Nacht war sehr schön, so gut habe ich lange nicht mehr geschlafen", erklärte der Muckimann ganz offen. Dass der Islander nicht mehr an ihre Liebe geglaubt hatte, gab er auch schon vor Ricis Show-Abgang zu.

Doch auch die Studentin scheint ihrem Ex-Freund nicht hinterher zu trauern, wie sie nach ihrem Aus schon verriet: "Mir geht es sehr gut. Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich erleichtert. Ich habe immer gesagt, wenn es mit dem Traummann nicht klappt, dass ich dann freiwillig gehen möchte." Hättet ihr gedacht, dass auch Mischa so schnell über die Beziehung hinweg ist? Stimmt ab!

RTL II Mischa Mayer, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de